PSP vai utilizar videovigilância na Praça do Comércio na passagem de ano

A PSP anunciou este sábado que, de forma a garantir a segurança das pessoas e bens e prevenção da criminalidade, vai utilizar câmaras de videovigilância na Praça do Comércio e zona envolvente durante a celebração da passagem de ano.

O Comando Metropolitano de Lisboa da PSP adianta, em comunicado, que as câmaras de videovigilância serão utilizadas depois de recebido o parecer positivo por parte da Comissão Nacional de Proteção de Dados e da autorização do ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, como está previsto na lei.

A operação tem como finalidade a “proteção da segurança de pessoas e bens e prevenção da prática de crimes”, garante a Polícia de Segurança Pública.

A zona vigiada será sinalizada nos termos legais e “as imagens captadas pelo sistema serão visualizadas em tempo real e não existe captação nem gravação de som”.

É também referido que, ao abrigo da lei, as imagens serão guardadas durante 30 dias a contar da data de captação, sendo que os direitos de acesso e eliminação podem ser exercidos pelo chefe do núcleo de operações do Comando Metropolitano de Lisboa da PSP.

A PSP lembra a proibição de aceder ao interior da Praça do Comércio com garradas e copos de vidro.

