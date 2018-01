PSP tenta apanhar burlão do OLX e descobre produção de canábis

Uma busca levada a cabo por agentes da Esquadra de Investigação Criminal (EIC) da PSP de Cascais, a uma habitação em Caparide, no âmbito de uma investigação relacionada com um alegado burlão, que usava o OLX, culminou na descoberta, na mesma casa, de uma produção de canábis, noticia o jornal digital Cascais24.

Segundo o Cascais24, os ‘furões’ da PSP entraram na habitação para cumprir o mandado, na sequência da investigação relacionada com um jovem, de 20 anos, suspeito de burla qualificada, que contactava as vítimas através do OLX, tendo por alvo a compra de telemóveis e, depois, simulava o seu pagamento e ficava com os aparelhos, que vinha a comercializar na mesma plataforma digital de compra e venda de objetos.

A PSP calcula que, com esta atividade ilícita, o suspeito tenha logrado arrecadar nos últimos tempos cerca de 5500 euros.

Ao jovem suspeito, que viu confirmada a prisão preventiva, os agentes da Esquadra de Investigação Criminal confiscaram um telemóvel, quatro cartões de memória, um pendrive e vários documentos furtados.

O que os investigadores criminais envolvidos nesta busca não previam, revela, ainda, o Cascais24, é que viriam a “tropeçar” com uma estufa de cultivo de plantas de canábis na mesma habitação, que o suspeito de burla partilhava com um amigo – um outro jovem, de 26 anos, que também acabou detido, embora mais tarde libertado, por o processo ter baixado a inquérito.

O alegado traficante utilizava o quarto da habitação como estufa para cultivo de plantas de cannabis.

Os polícias acabaram por confiscar sete frascos de fertilizante, seis vasos com sementes, dois sacos de terra, uma tenda, um temporizador, uma lanterna, um climatizador e, ainda, 16,27 gramas de liamba e um telemóvel.

