Nas Notícias PSP morre em serviço após encontro do Marítimo com Vitória de Guimarães Por

Um agente da PSP, de 45 anos, morreu este sábado, depois do duelo entre o Marítimo e o Vitória de Guimarães, no Funchal, vítima de uma indisposição.

O agente estava de serviço ao policiamento do jogo da Liga, tendo-se sentido mal já depois do apito final, no Estádio dos Barreiros.

Segundo o Diário de Notícias, o agente da Esquadra de Investigação Criminal do Funchal foi transportado para o Hospital Dr. Nélio Mendonça na viatura particular de um outro agente da PSP, onde foi declarado o óbito.

