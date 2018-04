Nas Redes PSP diz que o golo de Ronaldo é “um abuso” Por

A Polícia de Segurança Pública inspirou-se na genialidade de Ronaldo para promover uma ação de sensibilização para o correto uso do número de emergência. E classificou o golo de Ronaldo como “um abuso”, mas que não deve gerar um telefonema para o 112.

“É um abuso? É! Mas não ligue o 112…” escreve a PSP, com uma foto do momento em que Cristiano Ronaldo marca o segundo golo do Real Madrid, diante da Juventus, num encontro que terminou com a vitória dos merengues por 3-0, na primeira mão dos quartos de final da Champions.

Trata-se de uma ação de sensibilização para o correto uso do 112. “Nem tudo é caso de polícia”, lembra aquela força de segurança, num registo mais sério.

“Só deve ligar 112 quando está a ocorrer um crime; caso verifique alguém em perigo ou exista grave risco para a segurança de pessoas ou bens; caso detete um suspeito de ter cometido um crime grave ou um evadido de estabelecimento prisional; caso verifique um acidente de viação (não incluindo ‘bicicletas’) envolvendo feridos ou de grave constrangimento rodoviário”, alerta a PSP, que conclui:

“Neste caso, parabéns Cristiano Ronaldo!”.

