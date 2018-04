Local PSP desmantela grupo que roubava carros para venda de peças Por

O Comando Metropolitano do Porto da PSP, através da Divisão de Investigação Criminal, desmantelou um grupo que, de forma organizada, se dedicava “à prática de furto, desmantelamento e distribuição de componentes automóveis”.

Uma operação “de grande envergadura” da PSP desmantelou um grupo que se dedicava ao roubo, desmantelamento e distribuição de peças automóveis, praticando esses crimes nas áreas do Porto, Vila Nova de Gaia, Matosinhos, Maia, Gondomar, Valongo, Trofa, Santa Maria da Feira, Paços de Ferreira, Lousada, Paredes, Penafiel e Felgueiras.

As autoridades realizaram oito buscas domiciliárias e não domiciliárias, nas áreas do Porto, Braga e Gondomar, detendo três homens, com idades compreendidas entre os 36 e os 41 anos, residentes em Braga.

Foram apreendidas oito viaturas, 30 conjuntos de jantes e respetivos pneus (viaturas de gama alta), bancos, centralinas, volantes, sistemas de rádio e som, GPS, manómetros, painel de instrumentos e cadeiras de transporte de crianças.

A PSP apreendeu ainda uma pistola, diversos telemóveis, equipamentos e ferramentas utilizados na prática dos crimes, bem como ferramentas destinadas a vários setores de atividade.

Os detidos foram presentes junto das autoridades judiciárias.

