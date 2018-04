Desporto PSP considera “desafiante” preparar a segurança do clássico Por

A Polícia de Segurança Pública (PSP) considerou hoje “desafiante” a operação para o jogo entre Benfica e FC Porto, da I Liga de futebol, e com as habituais medidas de segurança dos clássicos no Estádio da Luz, em Lisboa.

“É um desafio. É sempre difícil gerir todas as ocorrências de rotina que temos no dia a dia e que nos é imposto pela cidade. Os meios são semelhantes aos que utilizámos no último jogo entre as duas equipas no mesmo recinto”, começou por revelar, o subintendente da PSP Pedro Pinho, acrescentando: “Não há grandes alterações, mas o processo de planeamento nunca está fechado”.

Ainda assim, a PSP adiantou que “é possível que hajam mais restrições nos acessos” para os adeptos ‘encarnados’ e que “uma das entradas vai ser condicionada” na altura em que os cerca de 3.400 seguidores do FC Porto estiverem a entrar na porta destinadas aos visitantes.

Quanto à chegada dos adeptos ‘azuis e brancos’ às imediações do Estádio da Luz, Pedro Pinho alertou para a importância de se apresentarem atempadamente e que contribuam para a segurança de todos.

“Pretendo que os adeptos do FC Porto cheguem cedo a Lisboa e que o último adepto entre a tempo de ver o pontapé de saída. Espero um jogo emotivo, que se jogue apenas dentro das quatro linhas e que os adeptos contribuam para a segurança e para aquilo que os move”, declarou.

Contudo, cerca de duas horas depois terá início no Estádio do Restelo, também em Lisboa, o encontro entre Belenenses e Sporting, um evento que está igualmente acautelado e preparado pela PSP, porém com características diferentes do clássico.

“Há um desfasamento de horário, ao nível de freguesias também, mas haverá destacamento de meios caso seja necessário. Julgamos que não vai haver conflito. O policiamento é do comando e não apenas de uma divisão, há este cuidado”, explicou.

De resto, a PSP deseja que a chuva esperada para domingo não influencie na operação montada, mas assegura que “qualquer ameaça que possa surgir será resolvida de forma antecipada”.

No domingo, o Benfica recebe o FC Porto, pelas 18:00, no Estádio da Luz, enquanto o Belenenses defronta o Sporting no Estádio do Restelo, pelas 20:15. Ambos os encontros são referentes à 30.ª jornada da I Liga de futebol.

0 PARTILHAS Partilhar Tweetar