Nas Notícias PSP à civil em desacatos em discoteca de Braga Por

Um agente da PSP, que estaria de folga, envolveu-se em desacatos, numa discoteca de Braga, tendo puxado da arma de serviço – supostamente em legítima defesa – depois de um outro individuo ter puxado de um faca, de acordo com o que conta o Jornal de Notícias (JN).

Tudo terá acontecido já com o amanhecer na discoteca Sardinha Biba, em Braga, e, de acordo com o que revela o JN, ambos estavam, ao que tudo indica, na qualidade de clientes do espaço.

Depois de alguns desacatos e agressões, o civil terá puxado de uma arma branca e o agente da PSP da Amadora – que estava naquele espaço de diversão noturna – respondeu com a arma de serviço.

Ainda de acordo com o JN, que cita o agente, a arma do PSP serviu para dar “várias coronhadas, em alegada legítima defesa”.

O civil acabou detido pelos agentes da PSP de Braga e será presente a Tribunal, nesta segunda-feira, onde devem ser conhecidas as medidas de coação aplicadas por parte do Departamento de Investigação Criminal (DIAP) de Braga.

A discoteca Sardinha Biba é um dos espaços de diversão noturna mais conhecidos de Braga.

0 PARTILHAS Partilhar Tweetar