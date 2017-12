Nas Notícias PSP faz buscas em bairro de Oeiras Por

A PSP montou uma operação num bairro de Oeiras, nesta sexta-feira. A ação policial está relacionada com o assalto a uma carrinha de valores (ver aqui).

“Confirmamos que estão a ser realizadas buscas no concelho de Oeiras relacionadas com o caso. As buscas estão a decorrer no bairro da Portela, perto da zona comercial do Alegro de Alfragide, mas não estão relacionadas com o procurar mais pessoas”, garantiu uma fonte da PSP à Lusa.

A ideia das autoridades é procurar elementos que possam servir de prova na justiça.

O Governo já deixou elogios, esta noite, às autoridades envolvidas neste caso (ver aqui).

Nesta sexta-feira, as autoridades conseguiram intercetar um carro, na sequência de uma perseguição policial, após um assalto a uma carrinha de valores, em Lisboa, que resultou em vários feridos (ver aqui).

