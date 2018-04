Economia PSI20 segue positivo com EDP a subir após divulgação de notícia em França Por

A bolsa de Lisboa segue em terreno positivo, as ações da EDP a disparem mais de 5,35 por cento para 3,252 euros, depois de uma televisão francesa ter noticiado que a Engie estará interessada em comprar a elétrica portuguesa.

Pelas 08:30 de Lisboa, o índice de referência, o PSI20, seguia a avançar 1,27 por cento para os 5.485,70 pontos, com 16 ações positivas, uma negativa e uma inalterada.

As ações que mais subiam eram, assim, as da EDP, que avançavam 5,35 por cento para 3,252 euros, seguidas pelas da NOS, que valorizavam-se 1,57 por cento para 4,906 euros.

Segundo o canal francês de televisão BFM Business, que cita fontes próximas da Engie, o segundo maior grupo energético mundial estará interessado na aquisição da elétrica nacional liderada por António Mexia.

Segundo a informação, Isabelle Kocher, líder do grupo francês, e António Mexia já estiveram em contacto e a operação está já a ser estudada há umas semanas.

O BCP seguia igualmente a puxar pelos ganhos, ao avançar 1,48 por cento para 0,2748 euros.

Do lado das perdas seguiam apenas os CTT, com perdas de 0,82 por cento para 3,134 euros.

Lisboa seguia alinhada com as principais bolsas europeias, que negociavam hoje em alta, atentas ao setor financeiro e apesar de continuarem a temer uma guerra comercial entre Washington e Pequim.

A nível cambial, o euro abriu em alta no mercado de divisas de Frankfurt, a cotar-se a 1,2280 dólares, contra 1,2262 dólares no fecho de sexta-feira.

O barril de petróleo Brent, para entrega em junho, abriu hoje em alta, a cotar-se a 67,37 dólares no Intercontinental Exchange Futures (ICE) de Londres, mais 0,37 por cento do que no encerramento da sessão anterior.

