Economia PSI20 recua 0,43 por cento e acompanha descidas na Europa Por

O principal índice da bolsa de Lisboa (PSI20) encerrou hoje com uma descida de 0,43 por cento para 5.453,97 pontos, acompanhando o rumo das bolsas europeias.

Das 18 cotadas que integram o PSI20, 13 desceram e cinco subiram. A Pharol liderou as descidas e caiu 3,67 pontos percentuais.

No resto da Europa, as principais bolsas registaram descidas ligeiras. Madrid recuou 0,01 por cento, Paris 0,04 por cento, Frankfurt perdeu 0,41, mas Londres terminou com uma descida mais acentuada de 0,91 pontos.