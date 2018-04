Economia PSI20 contraria tendência da Europa e segue positivo Por

A bolsa de Lisboa segue em terreno positivo, contrariando a tendência das principais congéneres europeias, com as ações da Ibersol a dispararem mais de 4%.

Pelas 08:30 de Lisboa, o índice de referência, o PSI20, seguia a avançar 0,06% para os 5.386,90 pontos, com 10 ações positivas, sete negativas e uma inalterada.

As ações que mais subiam eram as do PSI20, que avançavam 4,48% para 11,65 euros, seguidas das da Galp, que valorizavam 0,88% para 15,41 euros.

Do lado das perdas, seguem a penalizar as ações do BCP e da Pharol, com descidas de 0,79% e 0,67% para 0,26 e 0,22 euros.

Lisboa seguia a negociar a contrariar o sentimento das principais congéneres europeias, que seguem hoje negativas, numa altura em que os receios em torno do protecionismo norte-americano e de uma eventual “guerra comercial” voltam a marcar a negociação.

Na segunda-feira, os EUA divulgaram a lista de 1.300 produtos chineses sobre os quais pretendem aplicar taxas alfandegárias agravadas, mas a China já se opôs a esta decisão.