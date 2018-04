Economia PSI20 cai 1,25 por cento pressionado pela Mota-Engil Por

A bolsa de Lisboa encerrou hoje com uma queda de 1,25 por cento no índice PSI20, que ficou em 5.417,06 pontos, pressionado sobretudo pela Mota-Engil, que desceu 7,65 por cento.

Das 18 cotadas que integram o PSI20, 12 desceram, cinco subiram e uma ficou inalterada. A Mota-Engil desceu para 3,08 euros por ação, no dia em que foi anunciado que o grupo alcançou um lucro de dois milhões de euros em 2017, quando no ano anterior tinha registado um resultado líquido de 50 milhões de euros devido a ganhos extraordinários.

No resto da Europa, as principais bolsas também encerraram em terreno negativo, mas com descidas menores. Madrid recuou 0,60 por cento, Frankfurt 0,52 por cento, Paris 0,35 por cento e Londres 0,22 por cento.