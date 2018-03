Economia PSI20 cai 0,33 por cento e contraria tendência na Europa Por

A bolsa de Lisboa encerrou hoje com uma descida de 0,33% no índice PSI20 (5.357,78 pontos), contrariando a tendência da maioria das bolsas europeias.

Das 18 cotadas que integram o índice PSI20, 13 desceram e cinco subiram. A Mota-Engil liderou as perdas com um recuo de 6,03% para 3,27 euros.

Nas principais descidas figuram ainda o BCP, que perdeu 2,72% para 0,26 euros, a Semapa, que caiu 2,56% para 18,24 euros, a F. Ramada, que baixou 2,29% para 12,80 euros e a Sonae SGPS, que desceu 2,24% para 1,09 euros.

Com desvalorizações inferiores a 2% ficaram a Sonae Capital (0,91 euros), os CTT (3,09 euros), a Navigator (4,77 euros), a Ibersol (11,25 euros), a Altri (5,37 euros), a Galp (15,15 euros), a Jerónimo Martins (14,48 euros) e a Corticeira Amorim (10,36 euros).

A EDP Renováveis liderou as subidas e somou 2,93% para 7,905 euros, o valor mais alto desde junho de 2008, no dia em que anunciou que os fundos internacionais Axxion, Moneta Asset Management e Massachusetts Financial Services constituíram uma parceria, representando cerca de 6% do capital social da empresa, e querem nomear um membro para a administração.

A Pharol avançou 2,63% para 0,23 euros, a EDP ganhou 2,54% para 3,07 euros e a REN subiu 1,22% para 2,49 euros. A NOS registou uma ligeira variação positiva de 0,08% para 4,75 euros.

No resto da Europa, Madrid subiu 0,86%, Londres 0,64% e Paris 0,29%, mas Frankfurt registou uma descida de 0,25%.

