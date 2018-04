Economia PSI20 abre a subir 0,36 por cento Por

O principal índice da bolsa de Lisboa (PSI20) abriu hoje a subir 0,36% para os 5.403,17 pontos, depois de ter fechado a descer na terça–feira.

Na terça-feira, o PSI20 encerrou com uma descida de 0,41% para 5.383,58 pontos, em linha com as perdas registadas nas bolsas europeias.

