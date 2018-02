PSD a votos para eleger sucessor de Hugo Soares

Hugo Soares terminou com o primeiro tabu da presidência de Rui Rio… ainda antes deste tomar posse. O líder da bancada parlamentar demitiu-se.

O deputado justificou a decisão com a falta de receptividade do próximo presidente do PSD, pois Rui Rio terá assumido preferência por outro porta-voz na Assembleia da República.

Hugo Soares entendeu que era preciso “devolver a palavra aos deputados para eleger uma nova direção parlamentar”.

A reunião entre os líderes do partido e da bancada ‘laranja’ estava ‘prometida’ desde o final do ano passado.

À data, Hugo Soares adiantou que não faria sentido haver um “presidente do grupo parlamentar contra a vontade determinada do presidente do partido”.

Rui Rio toma posse este fim de semana, durante o 37.º Congresso do PSD.

0 PARTILHAS Partilhar Tweetar