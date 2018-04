País PSD vai apresentar resolução sobre Programa de Estabilidade a defender “caminho diferente” Por

O líder parlamentar do PSD anunciou hoje que o partido vai apresentar um projeto de resolução sobre o Programa de Estabilidade, mas sem adiantar se proporá a sua rejeição, dizendo apenas que defenderá um caminho “completamente diferente”.

“Irá no sentido de que, no Programa de Estabilidade apresentado pelo Governo, há coisas positivas, designadamente a questão do défice, mas nós não iríamos por esse caminho. Discordamos da carga fiscal elevadíssima a que as pessoas e empresas são sujeitas e achamos que o desenvolvimento é manifestamente insuficiente, uma vez que Portugal é dos países que menos cresce”, afirmou Fernando Negrão no final da reunião da bancada parlamentar do PSD.

Questionado se o projeto do PSD irá propor a rejeição do Programa de Estabilidade, respondeu: “Isso ainda não está decidido, decidiremos oportunamente, mas que fique claro que o nosso caminho é completamente diferente”.

Sobre o sentido de voto em relação ao projeto de resolução do CDS, que propõe a rejeição do documento, o líder parlamentar do PSD também remeteu para mais tarde essa resposta.

O Programa de Estabilidade será debatido na terça-feira no parlamento, mas os projetos de resolução só deverão ser votados na próxima quinta-feira, dia de votações regimentais.