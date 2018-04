PSD questiona governo sobre capacidade operacional da PSP

O grupo parlamentar social-democrata lembra, em perguntas endereçadas ao ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, o último Relatório Anual de Segurança Interna (RASI) para dizer que se agravou o saldo negativo entre entradas e saídas de polícias em 2017.

A PSP foi a força de segurança que “sofreu a maior perda, com a saída de 921 elementos e a entrada de apenas 305”, dizem os deputados social-democratas, citando RASI, salientando depois que atualmente o efetivo da PSP é o mais baixo de sempre, com 20.217 elementos.

Os deputados lembram também que para este ano e o próximo está prevista a saída para pré-aposentação de até 1.600 polícias.

“Mesmo com a incorporação de mais 400 novos agentes que resulta do concurso aberto no ano passado, prevê-se um decréscimo acentuado no efetivo da PSP” o que “pode vir a comprometer a sua operacionalidade e, em especial, os programas especiais de policiamento de proximidade e das estruturas especializadas”, como o Programa Escola Segura e Violência Doméstica, escrevem os deputados.