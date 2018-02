Nas Notícias PSD oferece-se para geringonça à direita Por

O PSD aceitou o repto de Assunção Cristas, que idealiza uma geringonça à direita. A líder do CDS “pode contar” com o antigo parceiro de coligação, respondeu hoje Feliciano Barreiras Duarte, o novo secretário-geral dos sociais-democratas.

Ao ler uma declaração política, no Parlamento, Feliciano Barreiras Duarte salientou que a nova liderança do PSD está disponível para “o diálogo com os outros partidos”.

Antes, já o centrista Nuno Magalhães, líder da bancada parlamentar do CDS, tinha questionado o PSD sobre o posicionamento a adotar nos próximos tempos.

“Se o País precisa de ter ou não uma maioria de centro direita alternativa à atual governação pode contar com o PSD, que é nesse sentido que trabalharemos nos próximos meses e durante os anos de 2018 e 2019”, prometeu Barreiras Duarte.

O discurso do secretário-geral do PSD foi assim ao encontro das afirmações de Assunção Cristas na segunda-feira, que manifestou esperança numa outra geringonça, agora à direita e não à esquerda.

“Esta solução que temos agora, um dia pode acontecer do outro lado do espetro político”, afirmara a líder do CDS.

Ainda durante a declaração política, Feliciano Barreiras Duarte deixou palavras de apreço a Hugo Soares, o até-amanhã presidente da bancada parlamentar do PSD e que ontem acusou a nova direção de Rui Rio de “desrespeito institucional grave“.

