PSD: Feliciano Barreiras Duarte apresentou demissão

Feliciano Barreiras Duarte apresentou demissão

O secretário-geral do PSD, Feliciano Barreiras Duarte, apresentou este domingo a sua demissão a Rui Rio, um mês depois de ter sido eleito para o cargo, no último dia do congresso do partido.

Um mês após ter sido eleito como novo secretário-geral do PSD, Barreiras Duarte apresentou a sua carta de demissão ao líder social-democrata, um desfecho quase inevitável face às polémicas em que se viu envolvido na última semana.

O anúncio da apresentação da carta de demissão de Barreiras Duarte acontece no seguimento de, no passado sábado, dia 10, o semanário Sol ter noticiado que o antigo secretário de Estado se vira na obrigação de corrigir o currículo sobre a sua formação profissional na Universidade da Califórnia – que nunca frequentou – e do Observador ter dado conta, no dia de ontem, de que o deputado recebera durante nove anos subsídios de deslocação indevidos, alegando viver no Bombarral, quando morava em Lisboa.

Foi o próprio Feliciano Duarte quem fez o anúncio da sua demissão, neste domingo, depois de uma semana em que a ambiente insuportável foi sentido no seio dos sociais-democratas.

Ao inquérito que a Procuradoria-Geral da República remeteu para o Departamento de Investigação e Ação Penal, somou-se a ‘desconfiança’ de Rui Rio no seu secretário-geral, agravada por nova polémica relacionada com a sua morada fiscal.

As declarações de Manuel Castro Almeida, um dos vice-presidentes e amigo pessoal de Rui Rio, fizeram notar isso mesmo, ao reconhecer à Antena 1 que “as coisas não estão a correr bem”, nomeadamente alguns “incidentes dispensáveis”.

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, recusou comentar as polémicas este sábado, mas advertiu para a necessidade, em ano de eleições, de “partidos fortes”.

