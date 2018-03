Nas Notícias PSD quer expulsar diplomatas russos e exige esclarecimentos Por

O PSD acusou hoje o Governo de ter uma posição “tímida e condicionada” pelo PCP e BE no caso Skripal e defendeu a expulsão imediata de diplomatas russos, tal como fizeram a maioria dos países da União Europeia.

Em declarações aos jornalistas no parlamento, o líder parlamentar do PSD, Fernando Negrão, anunciou ainda que o partido vai pedir uma “audição urgente” do ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, para dar esclarecimentos sobre esta matéria na Assembleia da República.

Sobre a posição do Governo português, Fernando Negrão classificou-a de “tímida”, porque se limitou a condenar o envenenamento do ex-espião russo Serguei Skripal no Reino Unido – cuja responsabilidade Londres atribui a Moscovo – e também “condicionada”.

“A única explicação que encontro, num PS que foi sempre atlantista, é de se sentir condicionado pela aliança com PCP e BE”, afirmou.

Questionado se o PSD defende a expulsão imediata dos diplomatas russos, Fernando Negrão respondeu afirmativamente.

“A posição do PSD é que devemos alinhar com a maioria daqueles com quem temos estado sempre e devemos recomendar ao Governo que expulse os diplomatas russos da sua embaixada”, afirmou.

