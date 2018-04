Apresentações/Novidades PSA investe na fábrica da Vauxhall em Lutton Por

O Grupo PSA já começou a cumprir os planos de investimento na Opel e Vauxhall, tendo anunciado o que vai efetuar na unidade industrial de Luton (Inglaterra), destinado à produção do modelo Vivaro a partir de 2019.

Já é sabido o sucesso da Peugeot Citroën no que toca a estratégia para o mercado de veículos comerciais ligeiros, e o que isso implica em termos de produção, e a fábrica da Vauxhall em Luton insere-se nessa política, procurando agilizar processos, desempenho, melhorar condições de rentabilidade e uma convergência de modelos entre as duas marcas adquiridas à General Motors.

A experiência da PSA no mercado de veículos comerciais ligeiros será importante para o reforço que o construtor liderado por Carlos Tavares pretende na Europa, acelerando o desenvolvimento em várias regiões do mundo. O aumento da capacidade de produção de furgões vai nesse sentido, com a fábrica de Lutton a permitir ser um complemento à produção atual da unidade de Hordain.

Convém recordar que a PSA registou um recorde de vendas de comerciais ligeiros no ano passado, totalizando 476.500 unidades vendidas, o que representa um acréscimo de 15% relativamente a 2016.

O investimento em Luton resulta de um plano de desempenho negociado entre o sindicato Unite e fábrica da Vauxhall local, bem como a reconhecida experiência desta unidade industrial na produção de veículos comerciais ligeiros (VCL) e a versatilidade da nave de pintura. Adaptada aos VCL a plataforma EMP2 estará operacional em meados de 2019, acelerando a convergência em torno das tecnologias do Grupo PSA.