Nas Notícias PS quer despenalizar eutanásia até junho sem referendo Por

O líder parlamentar do PS anunciou hoje que a bancada socialista pretende aprovar ainda nesta sessão legislativa, até junho, um projeto para a despenalização da eutanásia e afastou a possibilidade de realizar um referendo sobre a matéria.

Estas palavras foram proferidas por Carlos César no final da reunião do Grupo Parlamentar do PS, adiantando que a questão da despenalização da eutanásia merece “um largo consenso” entre os deputados socialistas.

“Esta iniciativa [do PS] sucede a um conjunto de audições que permitiram auscultar diversas instituições da sociedade civil, desde especialistas, juristas e cidadãos em geral. Fizemos um esforço de apuro técnico na iniciativa que apresentamos, designadamente de conformação em relação à jurisprudência constitucional já existente sobre o tema”, acentuou Carlos César, antes de frisar também que, na bancada socialista, haverá liberdade de voto sobre o tema.

0 PARTILHAS Partilhar Tweetar