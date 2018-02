Nas Redes PS desculpa-se por publicação sobre discurso de Bruno de Carvalho Por

O Partido Socialista publicou uma frase do discurso de Bruno de Carvalho, desta segunda-feira, tendo-o eliminado de seguida. “Assustador: ‘Eu não sou daqueles que dorme com um olho aberto. Eu quando durmo tenho três olhos fechados'”, lia-se.

O discurso do presidente leonino originou uma confusão no Twitter oficial do Partido Socialista, que replicou uma frase proferida por Bruno de Carvalho.

“Assustador: ‘Eu não sou daqueles que dorme com um olho aberto. Eu quando durmo tenho três olhos fechados'”, escreveram, acompanhado de uma imagem da conferência de imprensa.

Entretanto o PS retratou-se, tendo feito uma nova publicação onde explicam que “por lapso, foi publicado nesta conta um twett que se pretendia publicar numa conta pessoa”.

“O Partido Socialista pede desculpas ao Sporting CP, aos seus adeptos e ao seu Presidente. O PS não interfere nem comenta a vida de outras instituições. As nossas sinceras desculpas”, lê-se.

Por lapso, foi publicado nesta conta um twett que se pretendia publicar numa conta pessoal. O @psocialista pede desculpas ao @Sporting_CP, aos seus adeptos e ao seu @PresidenteSCP. O PS não interfere nem comenta a vida de outras instituições. As nossas sinceras desculpas. — Partido Socialista (@psocialista) 5 de fevereiro de 2018

Recorde-se que Bruno de Carvalho, no seu discurso, confirmou que irá continuar como presidente do clube, mas garantiu demitir-se caso as suas três propostas não sejam aprovadas.

