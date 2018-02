Motores Prova galega promovida no Rali Serras de Fafe Por

Os muitos espanhóis que se deslocaram ao norte do país para assistir ao Rali Serras de Fafe, não vieram só porque havia pilotos do país vizinho no arranque do Campeonato de Portugal da especialidade.

Houve também quem viesse à prova da Demporto com o intuito de promover um rali na Galiza, cativar pilotos e fãs e pilotos. O Rali do Cocido tem a particularidade deste ano pontuar para o Campeonato de Espanha de Ralis (CER), contando com 11 especiais cronometradas em pisos de asfalto e decorrerá nos dias 16 e 17 de março.

Foto: Ricardo Cachadinha

Organizado pela Escuderia Lalín-Deza, o rali realiza-se numa zona que é quase meio caminho entre Orense e Santiago de Compostela. “Contamos com um incremento de 20% em termos de orçamento relativamente ao ano passado, quando a prova nos custou cerca de 100.000 euros. Uma prova do CER costuma implicar um investimento de 200.000 euros”, explixca Álex Moure, da organização.