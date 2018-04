Fórmula 1 Protegido da Mercedes vai testar por duas equipas de F1 Por

George Russelll, que é um dos pilotos protegidos pela Mercedes na Fórmula 1, vai realizar testes com duas equipas da disciplina esta temporada.

O jovem britânico, que este ano disputa o Campeonato FIA de Fórmula 2, é o atual Campeão da GP3 Series, estreou-se em trienos de F1 no ano passado, guiando um Force India, e é um dos pilotos de reserva da equipa Mercedes na Fórmula 1, a par com Pascal Wehrlein, que no ano passado representou a Sauber.

A Force India anunciou Nicholas Latifi como seu terceiro piloto em 2018, e o russo Nikita Mazepin – que atualmente compete no Campeonato de Fórmula 3 – como seu piloto de desenvolvimento.

Espera-se que George Russell possa testar pela Mercedes este ano, mas deverá também participar em treinos livres nos Grandes Prémios do Brasil e do Abu Dhabi por uma das formações que recebem motores da marca de Estugarda. Uma delas poderá ser a Force India.

Ostmar Szafnauer, diretor da equipa de Silverstone admitiu que Russell voltaria a rodar com um dos carros da equipa, mas que tanto o britânico como Latifi iriam realizar também trabalho em simuladores, “esperando tê-los de novo este ano na pista.

A colaboração entre a Mercedes e a Force India ao nível de pilotos não é nova, e começou em 2015, quando a equipa de Silverstone proporcionou o primeiro teste a Esteban Ocon, atual piloto de corrida da formação britânica. “Vou guiar de novo o Force India. É um bom lugar para começar”, disse George Russell a propósto desta nova oportunidade.