Mau tempo: Proteção Civil regista 193 ocorrências

O mau tempo que ontem se abateu sobre Portugal não provocou vítimas nem acidentes graves, adiantou a Autoridade Nacional da Proteção Civil, que registou perto de 200 ocorrências.

Paulo Santos, o comandante operacional da Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC), precisou que foram registadas 193 ocorrências entre as 18h00 de ontem e as 7h00 de hoje.

“Os distritos mais afetados são Bragança, Viseu, Vila Real e Guarda”, acrescentou, reforçando que a maioria dos casos está relacionado “com quedas de árvore e com limpezas de via”.

Com exceção do IP4, cortado no Alto do Espinho desde ontem devido à neve acumulada, não há itinerários principais interrompidos, juntou ainda o comandante operacional.

Balanço semelhante é feito pela GNR, que até às 3h00 tinha registado 113 ocorrências, estando todas resolvidas pela manhã de hoje

Os distritos mais afetados foram Viseu (com 10 ocorrências, todas referentes a quedas de árvores) e Bragança (nove, com casos de limpeza de via, sinalização de perigo, reboque e desempanagem e quedas de árvores).

Nos Açores e na Madeira, não houve casos a registar, segundo fontes locais da Proteção Civil.

Há seis barras fechadas

A costa portuguesa continua sob aviso laranja devido à agitação marítima, que levou ao fecho de seis barras. Outras cinco barras encontram-se condicionadas.

As ondas podem chegar aos 12 metros.

De acordo com a Marinha Portuguesa, foram fechadas à navegação as barras de Esposende, Douro, Ericeira, Alvor, Olhão e Faro.

As barras de Póvoa do Varzim, Vila do Conde, Aveiro e Figueira da Foz e São Martinho do Porto encontram-se condicionadas.

