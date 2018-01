Local Proposto museu para evocar terramoto de 1755 Por

Lisboa pode vir a ter um museu dedicado ao terramoto de 1755. Um investidor privado apresentou, à Câmara, um projeto para desenvolver o espaço temático num terreno municipal em Belém.

De acordo com o vereador do Urbanismo, Manuel Salgado, a empresa “solicitou ao município a cedência de um terreno em direito de superfície”, por 50 anos, no qual vai desenvolver “um projeto que designou provisoriamente de Museu do Terramoto”.

“Sendo um projeto temático, pretende proporcionar aos visitantes três componentes distintas, mas complementares: ciência, história e entretenimento, assumindo que o terramoto de 1 de novembro de 1755 foi a maior catástrofe natural que aconteceu em Portugal”.

De acordo com a proposta, o futuro museu apostará também na “realização de atividades pedagógicas de formação específica na área da proteção civil relacionada com este tipo de fenómenos naturais, alertando os visitantes, nacionais e estrangeiros, para os terramotos e para os cuidados que os mesmos exigem”.

“Enquadrada no quarteirão do novo Museu dos Coches”, esta parcela de terreno “será sem dúvida”, com o Museu do Terramoto, “mais um polo de atração turístico de Lisboa e de promoção histórica da capital”.

O projeto renderá 925 mil euros aos cofres da Câmara de Lisboa, a pagar em prestações anuais de 24.409,16 euros.

