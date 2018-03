Desporto “Pronto, fomos apanhados”, ironiza Francisco J. Marques Por

O diretor de Comunicação do FC Porto reagiu com ironia à entrega de uma denúncia anónima na Procuradoria-Geral da República, que levanta suspeitas sobre uma alegada combinação de resultados entre FC Porto e Estoril. “Pronto, fomos apanhados”, escreve Francisco J. Marques.

“Pronto, fomos apanhados. Agora só falta descobrirem outros jogos. Ou vocês não acharam suspeitos aqueles penáltis do Jardel e do Luisão? Estavam comprados, há transferências bancárias com toda a certeza”, ironiza.

Numa curta reação, Francisco J. Marques sugere que se investigue o Benfica: “Agora a sério, e que tal notícias sobre o clube investigado por corrupção?”

O jornal A Bola escreve na sua edição desta quinta-feira que deu entrada, na passada terça-feira, uma denúncia anónima na PGR, por alegados atos de “corrupção e fraude”, na segunda parte do Estoril-FC Porto.