Profissionais de saúde recebem mais de metade dos patrocínios das farmacêuticas

Os números constam na plataforma de transparência do Infarmed – Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde e são hoje citados pela TSF.

No ano passado, a indústria farmacêutica investiu um recorde de 80,9 milhões de euros em patrocínios na área da saúde.

Esta predominância tem-se registado nos últimos anos, só mudando o valor: foram 38,5 milhões em 2016 e 31,3 milhões em 2015.

Contabilizando os números registados no portal, os profissionais de saúde receberam 112 milhões dos 220 milhões de patrocínios feitos pelas farmacêuticas nos últimos três anos.

Seguem-se as sociedades médicas ou associações de investigação, que no ano passado receberam 17 milhões, e as associações de doentes ou profissionais, com os quais a indústria gastou 7,5 milhões de euros.