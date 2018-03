Educação Professora de baixa e alunos há cinco meses sem aulas Por

Os alunos da Escola Artística António Arroio, em Lisboa, estão sem aulas de inglês há cinco meses, desde que a professora da disciplina entrou de baixa médica. Apesar das tentativas da escola em garantir um docente substituto, tal não foi ainda possível.

A docente garantia 14 horas semanais de aulas e isso estará a criar um problema acrescido para que alguém esteja disponível para render num horário parcial e não total.

Até agora, já foram lançados três concursos mas… sem efeito.

“A primeira ficou deserta porque o candidato não podia acumular com outro horário que tinha noutra escola; na segunda ninguém apareceu e, nesta última, a candidata não aceitou o horário”, disse Rui Madeira, diretor da escola em causa.

“Este impasse vai se manter ao longo do resto do ano letivo”

Este responsável salienta ainda que isto é “um problema grave” pelo facto de os alunos estarem “sem aulas”.

“Meses sem avaliação vai fazer com que haja a necessidade de aplicar uma nota administrativa, porque os alunos não são culpados da não colocação de professor e o que vai acontecer é que este impasse vai se manter ao longo do resto do ano letivo”, revela, em declarações à Renascença.

Perante este cenário, Rui Madeira espera que seja possível encontrar uma solução junto do Ministério da Educação.

A ideia poderá passar pela “possibilidade de ‘ajeitar’ um horário mais compatível com os pedidos que são feitos”.

O Governo, por via da secretária de Estado Adjunta e da Educação já foram informados desta situação.

