Professora achava que Austrália era um… continente

Uma professora norte-americana chumbou uma aluna de um curso de socialogia por teimar que a Austrália não era um país. A aluna dizia que sim, a docente entendia que não e… a professora acabou despedida.

O curso online de sociologia da Universidade de New Hampshire, nos EUA, dá que falar nas notícias por causa de uma questão de geografia.

Uma aluna viu o seu trabalho ser chumbado, uma vez que a professora dizia que a Austrália não era um país mas sim um continente.

Convicta do que tinha escrito no trabalho, a aluna queixou-se e a professora acabou por ser despedida do curso.

A formação realizada pelo meio virtual custou cerca de 800 euros.

