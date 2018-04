Economia Produção da Galp Energia aumenta 19 por cento no primeiro trimestre Por

A produção média de petróleo da Galp Energia aumentou 19 por cento no primeiro trimestre, puxada pelo negócio no Brasil, de acordo com os dados operacionais preliminares divulgados hoje.

Em comunicado hoje enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a Galp Energia diz que o indicador de produção ‘net entitlement’ subiu 19 por cento entre janeiro e março, para 102,6 mil barris de petróleo por dia.

Já a produção média ‘working interest’ aumentou 18 por cento.

De acordo com os dados disponíveis, o crescimento foi sustentado sobretudo pela atividade do Brasil que, onde se verificou um aumento de 22 por cento, contra a diminuição de 19 pontos percentuais de Angola.

O segmento de refinação e distribuição, por sua vez, teve uma quebra, com as matérias-primas processadas a descerem quatro por cento e as vendas de produtos refinados a baixarem cinco por cento.

As vendas totais de gás natural ou gás natural liquefeito também diminuíram em termos homólogos (dois por cento), aumentando face ao trimestre anterior (quatro).

Os resultados finais relativos ao primeiro trimestre serão divulgados em 27 de abril, antes da abertura dos mercados.

A Galp seguia às 10:00 a negociar na Euronext Lisbon com as ações em queda de 2,26 por cento para 15,81 euros.