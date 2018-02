Mundo Produção da Autoeuropa aumenta 10 por cento com trabalho aos sábados Por

Após a rejeição de dois pré-acordos negociados previamente com a Comissão de Trabalhadores, os funcionários da Autoeuropa deram hoje início a um novo horário de transição imposto unilateralmente pela empresa, que prevê um aumento de produção de 10 por cento.

De acordo com os dados da empresa, citados pela Sábado, este novo horário – que inclui trabalho aos sábados – irá permitir um aumento de produção de 10 por cento, passando a montar 3522 veículos T-Roc face aos 3202 anteriores.

Apesar do aumento da produção, este novo horário fez correr muita tinta na imprensa, com os trabalhadores a não concordarem com o trabalho ao fim de semana e, além disso, a considerarem a remuneração injusta face às alterações que isto trará para as suas vidas pessoais.

A empresa, contudo, compromete-se a pagar os sábados como um dia normal de trabalho, acrescido de 100 por cento, ao qual admite ainda adicionar 25 por cento caso os objetivos trimestrais sejam cumpridos.

Apesar das divergências, a administração da empresa e a Comissão de Trabalhadores continuam a negociar um novo acordo laboral e reforçam a vontade em atingir um ‘final feliz’ no processo – o que deverá ser difícil de alcançar.

A empresa deverá atingir este ano uma marca de 240 mil automóveis produzidos, na sua grande maioria T-Roc, o novo modelo que o grupo alemão Volkswagen pretende construir apenas nas instalações da empresa, em Palmela.