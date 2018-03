Motores Problemas de visão afastam Tiago Monteiro da etapa inaugural do WTCR Por

O pior confirmou-se com Tiago Monteiro a anunciar não estará à partida para primeira jornada da Taça do Mundo de Carros de Turismo (WTCR), em Marraquexe.

O piloto português já tinha dado conta das suas dificuldades de visão, na sequência do acidente que sofreu durante testes com a Honda em 2017, e agora confirma que não irá alinhar aos comandos do Honda Civic TCR da equipa Boutsen Ginion Racing na prova que se disputa a 8 de abril em Marrocos.

“Sabia desde início que era uma possibilidade. O corpo humano não é uma ciência exata. Mesmo se me sinto bem fisicamente isso não acontece ainda ao nível da minha visão, e por isso não posso entrar em competição. A minha convalescença tem sido notável e o tratamento médico foi excecional, mas neste momento não posso correr riscos”, justifica Tiago Monteiro.

“Obviamente que estou extremamente dececionado. Queria virar a página sobre as sequelas do meu acidente com esta nova época. Isso ainda não é possível, mas vou continuar com a minha convalescença o melhor possível para regressar rapidamente à normalidade. Não estarei talvez em pista, mas vou dar o máximo de ajuda, já que é importante manter um espírito de equipa”, acrescenta o piloto do Porto.

No lugar de Tiago Monteiro será o campeão do Benelux, Benjamin Lessennes, a tripular o Honda Civic TCR da Boutsen Ginion Racing na ronda inaugural do WTCR.