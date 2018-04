Cultura “Problema da Cultura não é dinheiro, é falta de gestão”, diz ex-governante da pasta Por

Um antigo secretário de Estado da Cultura gabou-se ao lembrar que, no pico da crise, “não houve problema” com os apoios à Cultura como os que agora se registam. “O problema não é só de dinheiro, é um problema de governação e gestão”, acusou Jorge Barreto Xavier.

Chamado a um Governo da coligação PSD/CDS, Barreto Xavier responsabilizou o atual executivo socialista pela polémica do momento nos subsídios às artes, em entrevista à Renascença.

“No Governo do qual eu fiz parte, tivemos de enfrentar, infelizmente, uma situação de grande escassez e, apesar disso, não houve, de maneira nenhuma, um problema deste tipo”, começou por enquadrar.

“Portanto, o problema, aqui, não é só de dinheiro, é um problema de governação e gestão”, afirmou o ex-governante.

Para este antigo secretário de Estado da Cultura, o atual Governo “não tem sabido gerir” os apoios às artes, daí resultando “efeitos muito nocivos” para o tecido cultural.

“Não há memória de uma situação tão desastrosa”, provocou Barreto Xavier.

Na origem da atual situação encontra-se o “paradoxo” que os responsáveis pela Cultura enfrentam, seja Ministério, como agora, ou Secretaria de Estado, como no anterior executivo PSD/CDS.

Com menos de um por cento do Orçamento de Estado, é necessário “garantir a entrada de novas organizações no sistema de apoio público” enquanto, ao mesmo tempo, se assegura que “organizações com trabalho relevante nas suas áreas possam continuar a desempenhar um bom trabalho”, explicou.

