Nas Notícias Prisão preventiva para suspeito de sequestrar esposa em Aveiro Por

O homem que é suspeito de ter sequestrado a esposa na via pública à frente do filho, no concelho de Aveiro, fica em prisão preventiva a aguardar julgamento.

Apesar de não existirem relatos de agressões, a polícia suspeita que o casal tenha desavenças antigas.

O alerta para este caso terá sido dado pelo filho que terá presenciado tudo.

A GNR, recorde-se, contou com a ação dos militares do posto territorial de Sever do Vouga e do destacamento de intervenção de Aveiro.

0 PARTILHAS Partilhar Tweetar