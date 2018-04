Insólito Príncipe Harry já era: Meghan Markle junta com Ed Sheeran em prato comemorativo Por

Uma loja online do Reino Unido colocou à venda um prato comemorativo do próximo casamento real, com o príncipe Harry e a norte-americana Ed Sheeran. Só que a pressa é inimiga da perfeição e no prato surge a foto do cantor Ed Sheeran.

Depressa e bem há pouco quem, diz a sabedoria popular portuguesa. Só que os britânicos não entendem a nossa língua, como a Etsy acabou de demonstrar.

Esta loja online, fundada em Brooklyn (EUA) em 2005 e que entretanto entrou na Europa, colocou à venda, para os clientes do Reino Unido, um prato de porcelana comemorativo do próximo casamento real, pelo preço de 25 libras (ou 29,76 euros, já com o envio para Portugal).

A lembrança refere que, no próximo dia 19 de maio, o príncipe de Gales, Harry, vai casar com a atriz norte-americana Meghan Markle.

Até aqui, tudo bem. Só que o prato inclui também as fotos dos noivos.

E aqui a falha não tardou a ser descoberta – e, como era inevitável, a tornar-se viral nas redes, como base para memes e piadas.

Em vez da foto do príncipe Harry surge um outro ‘cenourinha’ bem conhecido dos britânicos, o cantor Ed Sheeran.

O prato, com 20,32 centímetros de diâmetro, é “feito à mão” e não deve ser lavado na máquina.

