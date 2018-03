Motores Primeiros pontos de Álvaro Parente no Pirelli World Challenge Por

Depois do péssimo arranque de temporada no Pirelli World Challenge em St. Petersburg, Álvaro Parente conquistou finalmente os seus primeiros pontos no Circuito das Américas (Austin), onde prosseguiu aquele que é o campeonato norte-americano de GT.

Aos comandos do Bentley Continental GT3 # 9 da K-PAX Racing o piloto português realizou uma qualificação quase perfeita, garantindo o segundo lugar da grelha de partida, a menos de uma décima de segundo da ‘pole position’. Uma performance que abria a possibilidade para Parente e o seu parceiro de equipa Andy Soucek obterem um bom resultado na primeira ronda da vertente SprintX do Pirelli World Challenge.

Mas a primeira volta da corrida registou vários toques, fazendo com que o Bentley amarelo e preto descesse para a quinta posição. Para piorar a situação, e já depois de ter ganho um lugar nas boxes, Soucek foi abalroado por um adversário, descendo para o sexto posto e com danos no Continental GT3. Mas o espanhol conseguiu cortar a meta e dar a Álvaro Parente os seus primeiros pontos da época.

“Quando arrancamos de segundo, terminar em sexto não é muito positivo. A primeira volta foi muito complicada, com lutas e toques, e nós acabámos por levar a pior. Depois a pancada que o Andy sofreu acabou por nos impedir de ir mais além. Foi o resultado possível e estes poderão ser pontos importante no final da época”, sublinhou o piloto do Porto.

Para a segunda corrida do fim-de-semana, que se realiza este domingo, o Bentley # 9 arrancará da quarta posição, o que deixa Álvaro Parente otimista na obtenção de um bom resultado: “O Andy alinhará na segunda linha, uma boa posição para podermos alcançar uma boa classificação. O arranque e a primeira volta serão muito importantes para a restante prova, mas vamos lutar para podermos cruzar a linha de meta com um bom resultado”.