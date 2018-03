Motores O primeiro dia de Rali dos Açores Por

O arranque do Rali dos Açores viu Alexey Lukyanuk assumir a liderança, perante uma concorrência aguerrida, sobretudo do açoriano Ricardo Moura, que terminou a tirada na segunda posição.

Bruno Magalhães, o vice-campeão da Europa, não esteve aquém das expetativas, mas na segunda especial perdeu tempo suficiente para o fazer ‘cair’ para o quarto lugar, atrás do polaco Martin Koci.

Esta luta na frente, bem com o interessante desempenho do madeirense Bernardo Sousa e o atraso de José Pedro Fontes e Carlos Vieira neste pequeno resumo do primeiro dia desta primeira prova do Campeonato da Europa de Ralis e segunda do Campeonato de Portugal da disciplina.