O primeiro dia da Volta à Córsega

O começo das ‘hostilidades’ na primeira prova de asfalto do ‘Mundial’ de Ralis 2018 permitiu ao Campeão do Mundo Sebastien Ogier levar vantagem.

No entanto muito ainda está para decidir na ilha francesa do Mediterrâneo, sendo que a segunda posição está ‘presa’ por escassos segundos, sendo que Thierry Neuville, Kris Meeke e Ott Tanak querem certamente ‘tomar de assalto’ estes lugares do pódio e só lá ‘cabem’ dois pretendentes.

Fique com os melhores momentos da tirada de sexta-feira.