O primeiro confronto do Pirelli World Challenge em Austin

A primeira ronda da variante SprintX do Pirelli World Challenge teve lugar no Circuito das Américas, em Austin (Texas) e Toni Vilander e Miguel Molina chamaram a si um triunfo indiscutível.

Pena foi que no primeiro confronto do fim de semana no traçado texano as coisas não corressem de feição a Álvaro Parente, ainda que o português, que dividiu o Bentley Continental GT3 # 9 da K-PAX Racing com Andy Soucek, conseguisse pontuar. Não fosse o carro ter sido abalroado, quando espanhol estava ao volante, e a dupla ibérica teria conseguido melhor do que a sexta posição.

