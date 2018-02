Primeiro comboio movido a energia solar lançado na Austrália (com vídeo)

O primeiro comboio do mundo movido inteiramente a energia solar já existe e está, para já, a circular em fase de testes pelos caminhos de Byron Bay, na Austrália. Veja o vídeo.

A companhia ferroviária da cidade de Byron Bay, na Austrália, restaurou uma antiga locomotiva da década de 70, equipou-a com painéis solares flexíveis de 6,5 killowatts (kW) e lançou o primeiro comboio do mundo movido 100 por cento a energia solar.

Ainda em fase de testes, a companhia remodelou um trilho de cerca de três quilómetros, onde o comboio vai viajando.

A inauguração aconteceu no final do ano passado, mas o funcionamento total do veículo apenas foi assegurado em janeiro, tendo transportado, até ao dia 19, cerca de 10 mil pessoas.

A locomotiva alberga até 200 pessoas – 100 sentadas, e outras tantas em pé – além de espaço para bagagem, motas e pranchas de surf.

Circula de segunda a sábado, entre as 10h00 e as 17h00, com saídas de hora em hora. Cada viagem tem o preço de três dólares (2,5 euros) para maiores de 14 anos e de 2 dólares (1,65 euros) para crianças dos 6 aos 13. Até aos cinco anos, a viagem é gratuita.

A entrada em circulação deste comboio teve um custo total de quatro milhões de dólares – cerca de 3,2 milhões de euros – repartidos entre a restauração de trilhos, plataformas e do próprio comboio, além da sua conversão para energia solar.

