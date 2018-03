Insólito Preso por festejar morte de polícia francês herói Por

Um antigo parlamentar francês foi detido por deixar comentários festivos com respeito à morte de um polícia gaulês, que foi morto na sequência de uma ação terrorista, na passada semana. O político deixou comentários nas redes sociais e a polícia foi a casa detê-lo.

Tenente-coronel da polícia Gendarmerie, Arnauld Betrame trocou de lugar com reféns no ataque a um supermercado de Trèbes, no sul de França, e acabou atingido pelo terrorista.

O polícia falecido é visto como herói e a sua atitude tem sido elogiada pelas mais altas instâncias francesas mas também mundiais.

Porém, Stéphane Poussier escreveu mensagens nas redes sociais onde festejava a morte do polícia e lembrava a morte de um amigo.

“Sempre que um polícia é morto, penso no meu amigo Remi Fraisse [morto na sequência de uma operação policial]”, escreveu Stéphane Poussier.

E acrescentou: “Desta vez foi um coronel, que bom! Incidentalmente, significa mais votos eleitorais para Macron.”

Candidato nas últimas eleições franceses pelo partido ‘La France Insoumise’, Stéphane Poussier enfrenta agora a justiça e poderá ser punido a sete anos de prisão pelas declarações ou ao pagamento de uma multa no valor de 100 mil euros.

Na semana passada, Arnauld Betrame tomou voluntariamente o lugar de uma refém no supermercado Super U em Trèbes, em França, durante um ataque terrorista.

O polícia foi baleado e não resistiu aos ferimentos.

“Caiu como um herói”, explicou o presidente de França, referindo que Arnauld Betrame deu “provas de uma coragem e de uma abnegação excecionais”.

