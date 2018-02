Presidente V. Guimarães censura comentários racistas

O presidente do Vitória de Guimarães censurou os insultos racistas dirigidos a Konan, após a derrota com o Boavista, que o próprio jogador já denunciou publicamente. “Estes comentários são crime”, avisou o dirigente dos vimaranenses, salientando: “Não somos racistas.”

“Não são apenas questões do foro xenófobo e racial, mas também há o mais variado tipo de insultos, que chegam de várias pessoas, que me preocupam”, afirmou o líder dos vitorianos.

Em declarações à rádio Santiago, de Guimarães, o líder do clube salientou que “as pessoas não podem ignorar que isso acaba por ter um efeito negativo no atleta e no grupo de trabalho”.

“Quem ama o Vitória de Guimarães quer o melhor para o Vitória de Guimarães. As pessoas que fazem isto não amam verdadeiramente o Vitória de Guimarães, gostam provavelmente de outra coisa qualquer”.

Júlio Mendes diz que “não vale tudo”.

“Sei que estamos num período sensível, que se avizinha um período eleitoral, mas não vale tudo. Por estar em eleições não vale tudo. É preciso não esquecer que as cores do Vitória de Guimarães são o preto e o branco, porque os fundadores do clube quiseram dar uma mensagem que acolhem jogadores de todas as raças. Não somos racistas”.

O dirigente dos vitorianos deixou uma mensagem de união.

“Quero apelar à união de todos para que cessem este tipo de comentários, que não ajudam o Vitória. Estes comentários são crime.”

