Presidente do Parlamento Nacional timorense anuncia novo secretário-geral

O presidente do parlamento timorense anunciou hoje a nomeação de Adelino Afonso de Jesus como o novo secretário–geral da instituição, cargo equivalente ao que ocupou durante a primeira legislatura do Parlamento Nacional.

A nomeação Adelino Afonso de Jesus, que nos últimos cinco anos foi diretor de Apoio Parlamentar, foi dada a conhecer pelo presidente do parlamento, Aniceto Guterres Lopes, num encontro com os funcionários da instituição.

O novo secretário-geral, que substitui Mateus Ximenes Belo, já tinha ocupado funções idênticas entre 2002 e 2007, na altura com outra nomenclatura, nomeadamente a de diretor do secretariado.

Aniceto Guterres Lopes comunicou a sua intenção de nomear Afonso de Jesus numa conferência de líderes de bancadas na quarta-feira, durante a qual, segundo fonte parlamentar, solicitou eventuais candidaturas alternativas das bancadas.

Nenhuma candidatura alternativa foi apresentada, explicou a fonte, referindo que o nome de Afonso de Jesus foi anunciado no encontro de hoje com os funcionários parlamentares.

Um curto comunicado divulgado hoje pelo Parlamento refere apenas que na reunião participou o “novo secretário-geral do Parlamento Nacional”.

A reunião, explica, “teve como objetivo ouvir as preocupações dos funcionários sobre os serviços de administração do Parlamento Nacional, para melhoria dos mesmos no futuro” tendo os funcionários apresentado “preocupações e sugestões para melhorar e para desenvolver o serviço da Administração Parlamentar”.

Recorde-se que o Parlamento Nacional está dissolvido devido à crise política que se viveu nos últimos meses em Timor-Leste e que levou o Presidente da República, Francisco Guterres Lu-Olo, a convocar eleições antecipadas para 12 de maio.

