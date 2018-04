Mundo Presidente da República manifesta solidariedade e apoio à missão internacional no Mali Por

O Presidente da República expressou hoje aos dois oficiais portugueses mais graduados nas missões da União Europeia e das Nações Unidas no Mali a sua solidariedade nesta “importante missão internacional pela paz e contra o terrorismo e o radicalismo”.

A mensagem de Marcelo Rebelo de Sousa surgiu na sequência dos graves incidentes das últimas horas no norte do Mali, tendo manifestado enorme consternação face ao ataque com morteiros e um veículo suicida em Tombuctu, no sábado, contra as forças da MINUSMA (United Nations Multidimensional Integrated Stabilization Mission in Mali), provocando pelo menos um morto e vários feridos.

“Envio, em meu nome e em nome do povo português, as mais sinceras condolências e os desejos de rápidas melhoras a todos os feridos”, diz uma das mensagens do Chefe Supremo das Forças Armadas portuguesas.

Marcelo Rebelo de Sousa transmitiu também toda a solidariedade e apoio de Portugal para com esta missão, cuja presença no Mali tem sido de “extrema importância para a estabilização e pacificação” daquele país africano.

O Presidente da República aproveitou, ainda, para felicitar as tropas portuguesas pelo desempenho profissional exemplar no contexto particularmente exigente.

