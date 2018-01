Presidente da Huawei paga multa de 130 mil euros… imposta por si próprio

Acusada de “má gestão”, a direção e administração da Huawei têm que pagar 382 mil euros em multas, impostas pela própria direção. O fundador da gigante tecnológica terá de pagar 130 mil euros à sua própria empresa.

A informação é veiculada pela agência Reuters, que divulgou na noite desta quinta-feira um documento interno da empresa. Segundo esse documento, a administração deve assumir a responsabilidade – aqui monetariamente – de uma “liderança ineficaz”.

Além do fundador, condenado a uma multa de 130 mil euros, os três vice-presidentes estão também envolvidos no processo, com uma coima no valor de 63 mil euros a cada um.

Na base do processo, segundo o documento, a administração aponta “problemas de qualidade e fraudes” a alguns departamentos no anos mais recentes, pedindo assim aos gestores que assumam as responsabilidades.

Em comunicado, a empresa esclareceu que “Ren Zhengfei não decidiu aplicar esta multa em resposta a nenhum acontecimento específico, mas para encorajar a equipa de gestão a refletir e a reajustar as decisões passadas”.

A empresa chinesa rege-se pelos valores de uma autocrítica exigente e numa política de disciplina rígida.

De acordo com fonte próxima de todo o processo, foram encontrados dados inflacionados relacionados com as vendas da empresa no Norte e Leste da Europa, mas não são conhecidos detalhes, explica a Reuters.

0 PARTILHAS Partilhar Tweetar