Desporto Presidente da Assembleia do Sporting quer conversar com Bruno de Carvalho Por

O presidente da mesa da Assembleia do Sporting, Jaime Marta Soares, afirmou hoje à Lusa que pretende ter uma conversa com o presidente Bruno Carvalho, para analisar a situação atual que o clube está a atravessar.

“Estou atento ao que está a passar, estou a falar com muitas pessoas que são do Sporting e com responsabilidades no Sporting. Quero ter uma conversa com o presidente Bruno de Carvalho, ao nível do que temos tido sempre nestes anos, uma conversa franca, leal e aberta, e depois tomarei a atitude que achar mais conveniente”, disse hoje à noite à agência Lusa.

Marta Soares referiu que está a analisar e a refletir sobre o atual momento do clube e salientou que é necessário existir “calma, serenidade e ponderação”.

“Sempre com a perspetiva de apaziguar este momento, que está muito inflamado. Não ganha ninguém, ninguém ganha com isto e muito menos o Sporting”, afirmou.

O presidente do Sporting suspendeu hoje os jogadores que subscreveram o comunicado contra as críticas de que foram alvo por parte de Bruno de Carvalho e fez saber que terão de enfrentar a disciplina do clube.

“Todos os atletas que subscreveram o que em baixo descrevo estão imediatamente suspensos, tendo de enfrentar a disciplina do clube. Já estou farto de atitudes de miúdos mimados que não respeitam nada nem ninguém, como por exemplo os adeptos relativos aos quais já ouvi comentários do mais baixo possível”, escreveu Bruno de Carvalho no ‘facebook’, em reação ao comunicado conjunto que vários jogadores publicaram nas redes sociais.

Numa mensagem apenas visível para amigos do presidente do Sporting, Bruno de Carvalho acrescenta que o clube “não vive na República das bananas” e que esgotou a paciência para quem acha que está acima do clube e de qualquer crítica, numa alusão aos jogadores que tornaram público o comunicado a quem apelida de “crianças mimadas”.

“Começam com ‘Somos Sporting’ e que “não existe um Eu mas um Nós”, sendo que isso não passa de mera fantasia, pois na realidade não o são. São profissionais rotativos e que os que lhes interessa não é o Eu ou o Nós. Só lhe interessa o Eles”, escreveu, ainda, Bruno de Carvalho na sua conta naquela rede social.

Esta reação de Bruno de Carvalho surgiu na sequência de um comunicado conjunto que vários jogadores publicaram nas redes sociais, no qual criticam o presidente pelos comentários feitos por este a seguir ao jogo com o Atlético Madrid, na quinta-feira, dos quartos de final da Liga Europa, que terminou com a vitória dos espanhóis por 2-0.

“Em nome de todo o plantel do Sporting, espelhamos neste texto o nosso desagrado por vir a público as declarações do nosso presidente, após o jogo de ontem [quinta-feira], no qual obtivemos um resultado que não queríamos… a ausência de apoio neste momento… daquele que deveria ser o nosso líder. Apontar o dedo para culpabilizar o desempenho dos atletas publicamente quando a união de um grupo se rege pelo esforço conjunto, seja qual for a situação que estejamos a passar, todos os assuntos resolvem-se dentro do grupo”, pode ler-se no comunicado dos jogadores.

Até ao momento, já subscreveram o comunicado Rui Patrício, William Carvalho, Fábio Coentrão, Bruno Fernandes, Battaglia, Piccini, Palhinha, Coates, Acuña, Gelson, Podence, Bruno César, Wendell, Montero, Bryan Ruiz, Rúben Ribeiro, Doumbia e Rafael Leão.

0 PARTILHAS Partilhar Tweetar