Local Prédio em risco de colapso nas Caldas da Rainha Por

A queda de um revestimento de uma empena de um edifício de seis andares, nas Caldas da Rainha, deixou um prédio em risco de colapso estrutural e provocou 13 desalojados.

A falta de condições de segurança após a queda de revestimento levou a que a Câmara Municipal determinasse a evacuação do edifício, onde moravam 13 pessoas.

De acordo com o técnico responsável pela Proteção Civil na autarquia das Caldas da Rainha, em declarações à agência Lusa, a queda do revestimento da empena foi “potenciada pelo mau tempo”, num edifício com falta de obras de conservação e restauro.

O alerta foi dado às 12h40 deste domindo, por um popular, levando a proteção civil a deslocar técnicos para “uma primeira avaliação no interior do edifício”.

Foi no seguimento dessa avaliação que se concluiu a “existência de risco de colapso estrutural” e que levou à “evacuação dos moradores do lado direito do prédio”. As “13 pessoas, quatro das quais crianças”, vão ser realojadas pela autarquia numa residencial da cidade.

O mesmo responsável, Gui Caldas, informou ainda que estão a ser acautelados cuidados para os animais que habitavam no prédio.

Esta queda, explica o técnico, foi causada “pelo facto de não terem sido feitas obras de conservação e restauro no edifício”, sendo que o mau tempo “potenciou” esta situação, “embora não tenha sido a causa determinante”.

0 PARTILHAS Partilhar Tweetar