Predador dos anos 70 apanhado pela polícia

Um homem suspeito de ser um assassino em série durante as décadas de 70 e 80 foi detido pelas autoridades norte-americanas. Uma pesquisa através de ADN incriminou um ex-polícia, James DeAngelo, hoje com 72 anos, que terá assassinado e violado diversas vítimas na Califórnia.

O ‘Golden State Killer’ [“assassino do estado dourado”] pode ter sido identificado, mais de 40 anos depois de ter começado a atividade criminosa, na Califórnia.

Ontem, foi emitido um mandado de detenção contra James DeAngelo, que responderá por (pelo menos) 12 homicídios e 45 violações, avançam as autoridades norte-americanas.

A identificação do assassino foi feita graças a uma análise de ADN, revelou a procuradora de Sacramento, Anne Marie Schubert, em conferência de imprensa.

Essa análise associou os crimes a Joseph James DeAngelo, que foi despedido do Departamento de Polícia de Auburn.

O suspeito já tinha sido preso por suspeita de quatro homicídios em Sacramento e Ventura e acabou por ser acusado em dois desses crimes.

“Sabíamos que estávamos a procurar uma agulha no palheiro, mas também sabíamos que a agulha estava lá. Encontrámos a agulha no palheiro e estava bem aqui, em Sacramento. A resposta esteve sempre no ADN”, revelou a procuradora, citada pela Lusa.